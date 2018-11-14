Финал Нацотбора Евровидение-2019: андрогин из Франции выступит в Киеве

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Евровидение 2019: андрогин Билал Хассани
Евровидение 2019: андрогин Билал Хассани / Instagram / @iambilalhassani

Уже в субботу, 23 февраля, в Киеве отгремит финал Национального отбора Евровидения-2019. Однако не только участники шоу выйдут на главную сцену страны. Среди приглашенных гостей – андрогин Билал Хассани, который будет представлять Францию на международном вокальном конкурсе.

Звездные судьи и зрители уже 23 февраля определят, кто из талантливых вокалистов поедет в мае в израильский Тель-Авива. Среди претендентов на победу – Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

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Но не только финалисты шоу будут покорять сцену Нацотбора. Согласно анонсу, один из фаворитов Евровидения-2019 – француз Билал Хассани – выступит со своей конкурсной песней Roi. Сейчас эффектный андрогин уже приехал в украинскую столицу, где имеет немало запланированных интервью.

Андрогин – человек, который идентифицирует себя как бесполый человек. В частности, это проявляется во внешности, когда сочетаются мужские и женские черты.

Мировую славу француз марокканского происхождения получил благодаря победе на Национальном отборе Евровидения-2019. Перед этим 19-летний Билал Хассани завоевал немалую армию поклонников благодаря видеоблогу. На шоу он представит свою чувственную песню Roi, которая уже покоряет сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bilal Hassani (@iambilalhassani)

Билал Хассани будет не единственным звездным гостем Нацотбора в Киеве. На финальном шоу выступит и звездная судья и победительница вокального конкурса Евровидение-2016 Джамала. Звезда представит свою новую песню Solo, которую написали три американских сонграйтера, среди которых – номинант на Грэмми Брайан Тодд.

blog_ava
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Теги: Новости Украины LifeStyle Джамала Новости LifeStyle Новости Франции Музыка Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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