Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
Финал Национального отбора Евровидения-2020 состоялся 22 февраля на телеканалах "СТБ" и UA: Первый. В финале шоу выступили 6 участников: KRUTЬ, JERRY HEIL, GO_A, DAVID AXELROD, KHAYAT и TVORCHI. Победу на конкурсе одержали GO_A с песней Solovey.
Согласно результатам зрительского и судейского голосования, группа GO_A победили в финале Нацотбора Евровидения-2020. Следовательно они представят Украину на главном международном конкурсе в Роттердаме, Нидерланды, в первом полуфинале 12 мая.
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Кроме победителя, за главный "приз" боролись немало других талантливых исполнителей, которые заняли другие ступеньки рейтинга. Предлагаем просмотреть все видео выступлений участников финала Национального отбора Евровидения-2020.
Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений
KRUTЬ – 99 финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн
Jerry Heil – VEGAN финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн
GO_A – Solovey финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн
DAVID AXELROD – Horizon финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн
KHAYAT – Call For Love финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн
TVORCHI – Bonfire финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн