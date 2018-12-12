Финал "Песни льда и пламени": Джордж Мартин сделал неожиданное заявление

69 Читати новину українською
Сериал "Игра престолов"
Сериал "Игра престолов" / www.hbo.com

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин признался, что уже целенаправленно сел за написание финальной части серии романов "Песни льда и пламени", на основе которых был экранизирован сериал "Игра престолов".

В своем блоге Not A Blog 70-летний фантаст поблагодарил поклонников за терпение и пообещал, что они со временем увидят завершение саги.

Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон: HBO опубликовал первый тизер – впечатляющее видео

Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся к Вестеросу. Это не произойдет завтра и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни льда и пламени",
– признался автор книг.

В своей статье Джордж Мартин также напомнил, что финальный 8 сезон "Игры престолов" выйдет в апреле 2019 года, а сериал-приквел уже находится в стадии разработки: "Новый сериал, который пока неофициально называется "Долгая ночь", ведет набор актерского состава, также создается еще несколько сценариев... и еще несколько интересных вещей в работе. Не только зима близко", – заинтриговал известный писатель.

Джордж Мартін

Фанаты предполагают, что это сообщение было посвящено выходу его другой книги, которая рассказывает об истории дома Таргариенов "Огонь и кровь", из-за которой он прервал написание долгожданного финала "Песни льда и пламени".

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Потому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Теги: LifeStyle Литература Книги Игра престолов Кино
Источник: Syfy
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 20280
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
сегодня 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 11478
Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
11 декабря 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
Юлія Михайлова 921
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
10 декабря 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
29341
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
623
Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
7 декабря 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
Марта Вересюк 2085
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук