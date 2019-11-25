Победители проекта "Танцы со звездами 2019": как Ксения Мишина и Евгений Кот выступали на шоу

Главный кубок "Танцев со звездами 2019" получили Ксения Мишина и Евгений Кот. Пара еженедельно поражала зрителей и судей своим постановкам, а также открывали всем личную жизнь. Поэтому, как победители шоу каждого эфира покоряли зрителей — смотрите в подборке LifeStyle 24.

Популярное шоу "Танцы со звездами" закончилось, однако воспоминания об известных участниках и незабываемых танцах будут оставаться у зрителей еще долго.

Интересно! "Танцы со звездами 2019": интересные факты о победительнице шоу Ксении Мишиной

Как известно, танцевальный проект выиграли неимоверные Ксения Мишина и Евгений Кот. В течение всех 14 недель участники шоу настойчиво тренировались и не покладая рук постепенно завоевывали благосклонность судей и зрителей.

Каждый новое выступление на паркете было захватывающим, а постановка поражала оригинальными перевоплощениями. Журналисты LifeStyle24 решили показать, как победители шоу постепенно завоевывали главный кубок, поражая всех в каждом танце.

"Танцы со звездами 2019" 1 выпуск смотреть онлайн – дебютный фокстрот

"Танцы со звездами 2019" 2 выпуск смотреть онлайн – потрясающий джаз-модерн

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск смотреть онлайн – страстное танго

"Танцы со звездами 2019" 4 выпуск смотреть онлайн – венский вальс

"Танцы со звездами 2019" 5 выпуск смотреть онлайн – трогательный хип-хоп

"Танцы со звездами 2019" 6 выпуск смотреть онлайн – драйвовый джаз

"Танцы со звездами 2019" 7 выпуск смотреть онлайн – аргентинским танго

"Танцы со звездами 2019" 8 выпуск смотреть онлайн – забавный джайв

"Танцы со звездами 2019" 9 выпуск смотреть онлайн – медленный вальс

"Танцы со звездами 2019" 10 выпуск смотреть онлайн – страстная румба

"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск смотреть онлайн – сексуальное танго

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск смотреть онлайн – сложное самба

"Танцы со звездами 2019" 12 выпуск смотреть онлайн – страстный фристайл

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск смотреть онлайн – незабываемый пасадобль

"Танцы со звездами 2019" 13 выпуск смотреть онлайн – захватывающий фьюжн

"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск смотреть онлайн – трогательный фокстрот

"Танцы со звездами 2019" 14 выпуск смотреть онлайн – щемящий джаз-модерн