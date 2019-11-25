Победители проекта "Танцы со звездами 2019": как Ксения Мишина и Евгений Кот выступали на шоу
Главный кубок "Танцев со звездами 2019" получили Ксения Мишина и Евгений Кот. Пара еженедельно поражала зрителей и судей своим постановкам, а также открывали всем личную жизнь. Поэтому, как победители шоу каждого эфира покоряли зрителей — смотрите в подборке LifeStyle 24.
Популярное шоу "Танцы со звездами" закончилось, однако воспоминания об известных участниках и незабываемых танцах будут оставаться у зрителей еще долго.
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Как известно, танцевальный проект выиграли неимоверные Ксения Мишина и Евгений Кот. В течение всех 14 недель участники шоу настойчиво тренировались и не покладая рук постепенно завоевывали благосклонность судей и зрителей.
Каждый новое выступление на паркете было захватывающим, а постановка поражала оригинальными перевоплощениями. Журналисты LifeStyle24 решили показать, как победители шоу постепенно завоевывали главный кубок, поражая всех в каждом танце.
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