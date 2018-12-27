Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск: грандиозный финал

На "Новом канале" завершился 18 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 28 декабря 2018 года. Этот выпуск стал финальным и мы наконец узнали имя победительницы.

В 18 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон двух финалисток ждет очередное задание – съемка видео. Девушки должны снять видео, в котором они покажут свое перевоплощение на проекте. Ролик будет в замедленном режиме, поэтому каждая эмоция, которую покажут девушки, очень важна.

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Во время съемки Катя и Яна по очереди должны падать в бассейн с водой и показывать перевоплощения в процессе падения. Очень сложная задача, но похоже, обеим финалисткам она под силу. Ведь Соня положительно отметила работу обеих.

Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: последнее испытание на проекте

А пока девушки снимали видео, в модельный дом вернулись бывшие участники проекта. Таким образом 15-ка была снова в полном составе.

Уже на следующий день всех 15 моделей ждало испытание от Аллы. Ведущая запустила свой бренд одежды и именно участники 2 сезона попытаются его рекламировать. Кто справится с задачей лучше – будет сотрудничать с Аллой в рекламной кампании. Поэтому это очень хороший шанс для участников, которые уже покинули проект.

Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: 15-ка снова вместе

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15 участников разбили на две группы, которые возглавили Яна и Катя. Прошло две фотосъемки, в результате которых команда Яны оказалась лучшей. Далее перед Аллой стояла непростая задача – выбрать из команды лучшую модель. И одного таки выбрать не получилось. По решению Аллы, ее бренд будет рекламировать Юля и Дмитрий Сукач.

Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: финальное дефиле

Вот и настал день финала. Сегодня все 15 участников проведут сразу два дефиле. Интересно, что во время одного из показов модели будут демонстрировать одежду, которую Марина Рыбалко создала специально для проекта.

Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: кто победил в проекте

После двух невероятных дефиле Алла наконец объявили имя лучшей модели на проекте – ею стала Яна.

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Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.