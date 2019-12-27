Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: грандиозный финал

27 декабря состоялся 18, финальный, выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Наконец мы узнаем имя победительницы.

Финальная неделя в 3 сезоне "Топ-модель по-украински" началась с возвращения в Киев. Они поселились в квартире, где раньше жили другие финалистки. Девушки ожидали, что их сразу же будет ждать испытание.

И их ждало приглашение на фестиваль Санта Муэрте в Киеве. Это популярный праздник в Мексике, в переводе это Святая Смерть.

Уже на следующий день, расслабленные и полные сил, девушки отправились на первое испытание. Это была съемка в стиле Санта Муэрте. Девушек переодели в соответствующие костюмы. Задача состояла в том, чтобы разбивать пиньяты. У каждой из моделей всего по три попытки, ведь пиньят всего 9.

Перед испытанием эксперты объявили про еще одну важную деталь. По результатам этого испытания уже будет определена одна финалистка.

Все трое моделей показали равную работу. Однако, оценивали их работу решили только по результатам полученных фото. Лучшей оказалась Наталья. Именно она становится первой финалисткой. А Мальвине и Кате придется побороться за место в финале.

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На следующий день на топ-модель по-украински девушек ждала съемка видео. Снимать будут в лесу. А партнершей по съемке для девушек станет Алла.

Она будет в образе матушки-природы. А каждая из моделей будет отыгрывать превращение личинки в бабочку. И хотя Наталья уже стала финалисткой и она участвовала в испытании. И надо сказать, что показала девушка отличную работу. Все произошло за один дубль.

Кто станет второй финалисткой девушки узнают во время ужина с экспертами. Здесь все судьи признали, что и Мальвина, и Катя провели колоссальную работу на проекте.

Однако, достойной была Мальвина, поэтому именно она продолжает борьбу. А Катя покидает Топ-модель по-украински.

За день до финала девушек решили подготовить к жизни знаменитостей, поэтому они отправляются на радиостанцию, где дадут первое в жизни интервью.

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Вот и начался грандиозный финал. Снова на Топ-модель по-украински собрались все 17 участниц. Девушки снова прошлись по подиуму. Причем, произошло сразу два дефиле.

На сцене появилась Алла и две финалистки: Мальвина и Наталья. Обе достойны. Обе проделали колоссальную работу. Но победительница лишь одна. И это – Мальвина.

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.