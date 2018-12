Х-фактор 9 сезон 18 выпуск: самые яркие выступления всех участников на гала-концерте

В субботу, 29 декабря, в Украине отгремел суперфинал грандиозного шоу "Х-фактор" 9 сезон. В течение нескольких месяцев талантливые участники совместно с их тренерами совершенствовали свое мастерство и еженедельно демонстрировали эффектные выступления, которые поражали неожиданными перевоплощениями и уникальными голосами.

Певческое шоу "Х-фактор" 9 сезон закончило поиск уникальных голосов. Судьи проекта – Настя Каменских, Олег Винник, Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) и Андрей Данилко – выбрали лучших из лучших, которые боролись за победу в популярном проекте. В проекте приняли участие 13 участников, которые каждую неделю соревновались в прямых эфирах.

Каждый судья тренировал свою категорию участников:

Категория "Группы" – Настя Каменских ("ZBSband", "Duke Time", "Jazzforacat"). Категория "Юноши" – Андрей Данилко (Александр Илюха, Иван Ищенко, Петр Герасымив, Дмитрий Волканов). Категория "Девушки" – Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко). Категория "Старше 30" – Дмитрий Шуров (Ольга Цепкало, Александр Рябенко, Марк Савин).

Во время пятого прямого эфира шоу "Х-фактор" 22 декабря судьи и зрители определили двоих финалистов этого сезона. Ими стали Дмитрий Волканов и группа ZBSband.

29 декабря состоялся головокружительный гала–концерт. Все участники сезона снова собрались вместе. Они уже соскучились по сцене–Х, и поэтому с невероятными выступлениями устроили феерическое шоу. В начале шоу все 13 участников "Х-фактора" вышли на сцену в праздничных костюмах и спели популярную украинскую песню "Щедрик, щедрик, щедрівочка".

Х-фактор 9 сезон 18 випуск дивитись онлайн: спільна пісня всіх учасників

Первым на сцену вышел финалист шоу Марк Савин, наставником которого был Дмитрий Шуров. Он спел зажигательную песню группы "The Weeknd" – "Can not Feel My Face".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

После этого на сцену вышел подопечный Андрея Данилко – Петр Гарасымив, который покинул шоу в четвертом прямом эфире. Искренний парень имполнил трогательную песню "Очі на піску".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Петра Гарасымива

Следующей вышла на сцену очаровательная участница из категории "Девушки" Олега Винника – финалистка Ольга Жмурина. Девушка эмоционально исполнила песню певицы Tayanna – "Шкода".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

Далее выступила замечательная группа ZBSband, наставником которой является Настя Каменских. Напомним, что группа прошла в суперфинал и борется за победу. Милые ребята зажгли зал кавер-версией песни – "Пацик хоче у Львов".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ZBSband

Пятой на сцену вышла эксцентрическая Palina, которая была подопечной Олега Винника. Харизматичная девушка очаровательно исполнила песню Кристины Соловей – "Тримай".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Palina

После этого выступил участник из категории "Парни" Андрея Данилко – Дмитрий Волканов. Самый молодой исполнитель на "Х-факторе" также прошел в суперфинал. Дмитрий спел популярную песню группы "Иванушки International" – "Тополиный пух".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова

Следующими вышли на сцену загадочные парни из группы Jazzforacat, наставником которых была Настя Каменских. Группа презентовала собственную песню "Неандертальці".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление группы Jazzforacat

Далее выступил участник из категории "Парни" Андрея Данилко – милый Иван Ищенко, который покинул шоу в третьем прямом эфире. Ваня харизматично спел песню George Michael - "I'm Never Gonna Dance Again". Затем Иван Ищенко очень эмоционально спел под гитару авторскую песню "Любов".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Ивана Ищенко

Девятой еще раз спела талантливая Ольга Жмурина, которая дошла до финала. Зажигательная девушка выполнила энергичную песню La Bouche – "Be My Lover".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Жмуриной

Следующими вышли на сцену ребята из группы "Duke Time", наставником которой является Настя Каменских. Невероятная акапельная группа оригинально спела песню Валерия Меладзе – "Самба белого мотылька".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление группы Duke Time

После этого выступила неординарная девушка из категории "Старше 30" Дмитрия Шурова – Ольга Цепкало. Женщина выполнила веселую песню группы "Vaya Con Dios" – "Nah neh nah".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Ольги Цепкало

Дальше вышел на сцену во второй раз подопечный Дмитрия Шурова Марк Савин с композицией Николая Носкова – "Я тебя люблю".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Марка Савина

Тринадцатой спела очаровательная Маргарита Двойненко, которую тренировал Олег Винник. Девушка эффектно исполнила популярную песню группы KAZKA – "Плакала".

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Маргариты Двойненко

Затем еще раз выступил яркий коллектив на шоу, суперфиналисты – группа ZBSband. Невероятные ребята спели трогательную песню ...

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление группы ZBSband (видео загрузится позже)

Последним вышел на сцену еще один суперфиналист Дмитрий Волканов. Очень нежное и чуткое пение Дмитрия закрасил новыми яркими красками песню "Ну что же ты" (группы "Ласковый май").

Х-фактор 9 сезон 18 выпуск смотреть онлайн: выступление Дмитрия Волканова (видео загрузится позже)

Х-факторЭто музыкальное талант–шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018 года в Украине стартовал 9 сезон шоу "Х-фактор".