Х-фактор 10 сезон 16 выпуск: невероятные выступления участников и известных певцов

В Украине 28 декабря состоялся суперфинал грандиозного проекта на телеканале СТБ – "Х-фактор". Во время телевизионного шоу участники поражали невероятными голосами и покоряли талантом. Наконец-то вся страна узнала, кто же смог получить самое главное – победу в 10 сезоне "Х-фактора".

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

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Также на сцену 10 сезона "Х-фактора" вышли: Джамала, группа "Антитела", Александр Кривошапко, Pianoбой, Верка Сердючка, Alekseev, Тина Кароль, Alyona Alyona, Monatik.

Открывала суперфинал 10 сезона "Х-фактор" украинская певица Тина Кароль. Своими песнями она рассказала зрителям историю творческого пути и своей жизни.

Далее Оля Полякова позвала на сцену своего подопечного категории "Старше 30" – Георгия Колдуна. Он рассказал, что с каждым шагом оказывается все ближе к финишу и поэтому не хочется кого-то пропускать вперед. Георгий исполнил песню Bon Jovi "It's My Life".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Взрывная и сенсационная Alyona Alyona вышла на сцену со своей новой песней "Казка"

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Alyona Alyona

А сразу за известной рэпершой выступала фантастическая группа "Антитела" со своим хитом "Вірила".

Далее на сцену 10 сезона "Х-фактор" вышла с очаровательным голосом Элина Иващенко, которая является подопечной Игоря Кондратюка в категории "Девушки". Она заверила, что никогда не сможет опустить руки и сделает все для того, чтобы писать собственные песни и стать легендой украинского шоубизнеса. Элина исполнила песню Beyoncé "Single Ladies".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Невероятное количество звездных выступлений было во время суперфинала 10 сезона "Х-фактор", поэтому сразу за конкурсанткой на сцену вышел певец Alekseev с песней "Как ты там".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Alekseev

После звездного выступления Оля Полякова позвала на сцену участницу, которая так и не попала в суперфинал, но запомнилась всем зрителям – Анна Иваница. Она исполнила песню из фильма "Бриллиантовая рука" – "Помоги мне". А помогали ей выступать Георгий Колдун и Антон Вельбой.

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Иваницы

Настя Каменских объявила о выступлении одного из своих подопечных в категории "Парни" – Артема Забелина. Артистка заявила, что и после вылета участника, продолжает болеть за его успех. Артем исполнил песню "Я не могу".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Забелина

Сразу после рекламной паузы в прямом эфире 10 сезона "Х-фактор" выступил Pianoбой с песней "Я можу все".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Pianoбой

Оля Полякова сообщила, что "поющая няня" Людмила Базелюк, которой артистка обещала контракт и запись альбома, уже имеет 4 песни. И одну из них она исполнила для зрителей "Х-фактор" 10 сезон.

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Людмили Базелюк

Вернулся на сцену певческого шоу "Х-фактор" известный участник предыдущих сезонов – Александр Кривошапко. Певец исполнил свою песню под названием "Манит".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Александра Кривошапко

Группа "Romax", которую объявил Андрей Данилко, вышла следующей выступать для зрителей и судей. Их наставник заявил, что у его бывших подопечных уже запланировано много концертов. "Romax" исполнили украинскую версию песни Ricky Martin "Livin' La Vida Loca".

На сцене "Х-фактор" в прямом эфире исполнила свою песню "Крила" известная певица Джамала.

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Антон Вельбой смог добытое на проекте "Х-фактор" свою аудиторию. Об этом заявила Настя Каменьских, объявляя его выступление. Сам парень называет свое участие "крутецким приключением" и оно его чрезвычайно изменило. Антон Вельбой исполнил песню Ляписа Трубецкого "В платье белом".

Следующей на сцену вышла Мария Стопник, которая была подопечной Игоря Кондратюка. Девушка заявила, что будет скучать по всем, в частности за своим наставником, который живет проектом "Х-фактор". Она исполнила песню группы "The Hardkiss" "Коханці".

Не обошел суперфинал 10 сезона "Х-фактор" и известный украинский певец Monatik. Он зажег весь зрительский зал песней "Каждый раз".

Второй раз выступила подопечная Игоря Кондратюка – Элина Иващенко. Участники поддерживали девушку, утверждая, что ее голос это дар и он невероятный. Участница исполнила песню Квиткы Цисык "Місто спить".

Второй суперфиналист 10 сезона "Х-фактор" Георгий Колдун исполнил песню Ирины Билык "Снег". Он рассказал, что очень переживал, когда в предыдущем выпуске объявляли, кто же прошел в суперфинал.

Завершал прямой эфир "Х-фактор" Андрей Данилко своим выступлением в образе Верки Сердючки с песней "Make it rain champagne".

Что такое Х-фактор?Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".