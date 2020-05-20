Финалистка "Холостяка-10" Даша поделилась откровенным фото, где появилась без нижнего белья

Пока десятый сезон проекта "Холостяк" близится к концу, участницы и экс-участницы делятся интересными историями и обольстительными фотографии. Даша Ульянова показала страстное фото, на котором предстала без нижнего белья.

Уже через несколько дней состоится долгожданный финал юбилейного сезона романтического шоу страны "Холостяк". Именно тогда вся страна узнает имя избранницы пилота Максима Михайлюка. Пока зрители делают прогнозы, кто же победит в этом году, финалистки обнародуют соблазнительные кадры. На днях на личной странице Даши Ульяновой в Инстаграме появилось горячее фото.

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Девушка предстала перед камерой, сидя на стуле возле кровати. На ней нет бюстгальтера, а обнаженную грудь Даша прикрыла халатом белого цвета. На лице у нее видим насыщенный макияж с черными стрелками на веках и яркой красной помадой на губах. Длинные волосы она собрала в хвост и унесла в сторону. Уши участницы "Холостяка" украшают минималистичные серьги, а на шее висит золотая цепочка.



Участница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Напомним, уже в эту пятницу в 19:00 состоится 12-ый выпуск шоу "Холостяк-10". Максим Михайлюк проведет два незабываемых дня с Дашей и Даной в романтической Барселоне. После этого он назовет имя той девушки, которая смогла покорить его сердце и с которой стремится строить отношения вне проекта.