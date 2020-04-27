Финалистка "Голоса страны-10" Индира Едильбаева сказала, считает ли Романа Сасанчина победителем

26 апреля в Украине состоялся финал популярного развлекательного шоу "Голос страны-10". Победу одержал представитель команды Тины Кароль Роман Сасанчин. Результаты и участие в проекте прокомментировала вокалистка из Казахстана Индира Едильбаева.

Своими мыслями она поделилась с поклонниками в инстаграме. В первую очередь, Индира отреагировала на триумф Романа Сасанчина. По словам девушки, представитель команды Тины Кароль заслуживал победы.

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Рома, поздравляю тебя с победой! Ты заслуживаешь первое место, как никто другой! Очень люблю, – отметила вокалистка.

Кроме этого, Индира призналась, что участие в украинском "Голосе страны" было для нее мечтой. Девушка, хоть и не является представительницей государства, покорила зрителей и получила бешеную поддержку во время голосования.

"Вы не представляете, какое счастье я чувствую с самого начала этого проекта. Это мечта, которая превратилась не только в реальность, но и в магическое чудо, которое перевернуло все мое мировоззрение. Я хочу поблагодарить каждого, кто поддержал, кто поверил в меня, кто отдал свой голос", – отметила она.

Индира Едильбаева подчеркнула, что каждый зритель стал волонтером, ведь все средства от голосования представители "Голоса" передали в помощь медикам.

Не забыла Индира Елидьбаева поблагодарить Данную Балану за возможность выступить в финале проекту. В последнем выпуске девушка исполнила песню своего звездного тренера и призналась, что было очень сложно.

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"Я не могу не поблагодарить своего тренера за роскошную песню! Я думала, что после Эроса Рамазотти мне ничего не страшно, но оказалось, что исполнять "Лишь до утра" куда сложнее. Это бесценный опыт, работать в команде с Даном Баланом. Мы готовились к этому выступлению дистанционно и это было нелегко!" – подчеркнула она.

Известно, что Индира Едильбаева из-за пандемии коронавируса не смогла приехать в Киев для участия в шоу. Девушка исполнила финальные треки в онлайн-режиме, не покидая собственного дома в столице Казахстана.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – выступление Индиры Едильбаевой