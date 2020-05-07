Финалистка "Холостяка-8" Галя рассказала, кто может победить в десятом сезоне шоу

Десятый сезон самого романтичного шоу страны "Холостяк" выходит на финишную прямую. К долгожданному финалу осталось всего две недели. Участницы прошлых лет продолжают делиться своими мнениями относительно претенденток на сердце Максима Михайлюка. В частности, свое мнение высказала финалистка восьмого сезона проекта Галина.

Галя в эксклюзивном комментарии для редакции STB.ua рассказала, что думает о каждой из девушек, которые остались на шоу и кого считает потенциальной победительницей.

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О Даше

"У Даши есть естественная легкость и непринужденная сексуальность, чего нет ни у одной другой участницы. Это является первым ключом для завоевания внимания со стороны парня. А критике нужно подвергать не ее губы, а людей, которые настолько примитивны, что не видят в ней ничего, кроме них. В отношениях с ней нужен огонь и развитие действий", – отметила Галя.

О Кристине

"Кристина всегда стремилась быть лучшей копией себя. Но любая копия – это уже хуже, чем оригинал. Она ищет на проекте баланс в себе. В то время, когда теряет все, сохраняет в себе лишь женственность. Девушка готова к отношениям "бери и лепи", только пусть попадутся хорошие руки", – рассказала Галя.

О Дане

"Дана – девушка для зрелого мужчины. Однозначно нужен смелый мужчина, который сможет ей открыться так же, как она обнажает свою душу в поэзии. Которого она будет вдохновлять на поступки, а он ее – на стихи. Главное, чтобы она не играла им для написания поэзии", – отметила Галя.

О Вике

"Если она не может ничего сказать о себе, то что мы можем говорить о ней. Если сама не видит, что общего есть между ней и Максимом, то что общего там можем увидеть мы?". Это я сейчас о ее диалоге с другом Макса – Максимом – на вечеринке-маскараде. Это участница, которая не заинтересована в отношениях с Холостяком, потому что понимает, что они не пара. Вика использует возможность показать себя с лучшей стороны там, где ей позволяют это сделать", – отметила Галя.

Что касается вероятной победительницы, то Галина призналась, что как зрительница считает, что для жизни Максиму больше всего подходит Даша, а вот на роль победительницы проекта претендует Кристина.