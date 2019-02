Финалистка MARUV в прямом эфире Нацотбора Евровидения ответила, чей Крым

Любимица зрителей и главный претендент на победу в Нацотборе от букмекеров – исполнительница MARUV вместе со своими коллегами по сцене в очередной раз удивила провокационным номером. После выступления в финале Нацотбора на Евровидение-2019 ведущий Сергей Притула задал несколько "неудобных" вопросов MARUV, спросив о гастролях в России, а также можно было услышать ее позицию по Крыму.

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2019 снова поразила выступлением с песней Siren song, где в откровенном наряде, как и на предыдущем выступлении, зажгла зрительный зал шоу. Но после вокального номера в финале шоу Сергей Притула сначала спросил вокалистку женского коллектива, действительно ли ей предлагали представлять другие страны на главном конкурсе "Евровидения" в Израиле. Анна Корсун, которая известна под сценическим именем MARUV, ответила утвердительно, однако решила скрыть информацию о странах, которые ей предлагали сотрудничество. Открыла секрет разве что о Турции, которая в этом году отказалась от участия в песенном конкурсе.

Да, было такое. Я украинка, я родилась здесь. Каждый раз, кстати, когда я смотрела Евровидение, мне не очень нравилось, что от какой-либо страны отправляли других граждан-участников. Поэтому более справедливо, когда именно конкретно человек, который родился, вырос и является гражданином страны поехал на конкурс,

– прокомментировала свое отношение к участию в конкурсе "Евровидени" от других стран.

Следующее, что подготовил для MARUV Сергей Притула, это вопрос о российских гастролях. Ведь после "патриотического" ответы об участии в "Евровидении" только от Украины, от певицы хотели услышать объяснения, почему она до сих пор продолжает гастролировать в России.

Я на этот вопрос отвечала во многих интервью. Если вам интересно, вы можете зайти в интернет и услышать мой ответ. Хочу еще раз напомнить, что конкурс Евровидение как раз создали после Второй мировой войны для того, чтобы страны объединялись и появился какой-то общий праздник, чтобы они делились культурой, и я считаю, что это круто и здорово. Нужно это поддерживать и в первую очередь это Song Contest, а не политические выборы. С этим вопросом лучше пойти в Верховную Раду,

– прокомментировала свою позицию MARUV.

Анна Корсун добавила, что ее слушают зрители из разных стран, включая Украину, Россию и Турцию. По ее словам, у них есть свои общие чаты, есть свои фанаты "марувианцы". Она добавила, что не стоит судить всех россиян по одному президенту, поскольку "не может быть 4 миллиона или миллиарда плохих жителей России, которые хотят воевать". На такую ​​оговорку MARUV о количестве российского населения, Сергей Притула иронично пошутил, что о 4 миллиардах мечтает разве что российский президент, а о 4 миллионах – украинцы.

Выступление MARUV традиционно взялись оценивать судьи шоу и от одного из вопросов Джамалы зал взорвался положительными эмоциями. Она отметила, что в Украине нет закона, который не разарешает гастролировать в стране–агрессоре и, по ее мнению, это дело совести. Но она решила задать Анне Корсун достаточно простой и провокационный вопрос, который устроил скандал вокруг других финалисток Нацотбора – ANNA MARIA (сестер Анны и Марии Опанасюк).

Давай смоделируем такую ​​ситуацию. Ты уже в Тель-Авиве, пресс-конференция, 2000 журналистов. Я знаю, о чем говорю, я видела это. И один из журналистов спрашивает: Hi, MARUV. Welcome to Tel-Aviv. So I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? (Привет, MARUV. Добро пожаловать в Тель-Авив. Итак, у меня очень неудобный к вам вопрос. Крым – это Украина?),

– спросила Джамала.

Ukraine, of course (Украина, конечно же),

– ответила MARUV.

Смотрите выступление MARUV в финале Нацотбора Евровидение-2019: