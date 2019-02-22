Финалистки Нацотбора на Евровидение-2019 сестры Опанасюк не смогли ответить, чей Крым

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Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос о Крыме
Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос о Крыме / Bestmusic.com.ua

Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. Это возмутило одного из телезрителей: он позвонил в студию и нецензурно обругал певиц.

Сестры-близняшки Опанасюк, которые родом из Крыма и живут сейчас в Киеве, отказались напрямую отвечать в эфире телеканала ATR на вопрос телезрителя "Чей Крым?". Певицы сказали: "Крым – наш, наша родина".

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На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым,
– сказали певицы, не уточнив, как именно это случилось.

"Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", – добавила одна из сестер Опанасюк.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы,
– сказали певицы.

Сестры Опанасюк также отказались рассказывать о своих родителях, которые живут в оккупированном Крыму. Однако известно, что мать певиц Лариса Опанасюк работает заместителем председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым". Женщина была награждена медалью Минобороны России "За возвращение Крыма". А отец артисток работал в оккупированном Крыму судьей, ушел в отставку 2 года назад.

"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", – сказали сестры Опанасюк.

После этих слов певиц один из телезрителей позвонил в студию и назвал Анну и Марию "русскими бл**ями".

Эти существа – просто русские бл**и. Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире... С уважением к Вам и без уважения к этим существам,
– сказал зритель.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Анна и Мария Опанасюк ответили на вопросы о Крыме: смотрите видео

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Аннексия Крыма Новости Крыма Музыка Скандал Евровидение 2019 Евровидение
Источник: 24 канал
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