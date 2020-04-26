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Финалисты шоу "Голос страны-10" презентовали совместную ритмичную песню: видео

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Финалисты "Голоса" записали совместную песню
Финалисты "Голоса" записали совместную песню / Пресс-служба

Представители телепроекта "Голос страны-10" придерживаются обещания, что юбилейный сезон таки будет удивлять. Финал конкурса они начали с общей песни всех участников, которая заставит танцевать каждого!

Впервые в истории "Голоса страны-10" прямой эфир записывали в условиях карантина. Организаторы заверили перед шоу, что придерживались всех советов ВОЗ. Так, ведущие и звездные тренеры появились в выпуске в виде голограммы, а участники выступали, не пересекаясь на сцене.

Интересно: Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу

А начинали прямой эфир зажигательной песней в исполнении всех финалистов шоу. Композицию вокалисты записали заранее, не покидая свои дома. От трека "Музикозалежні" невозможно удержаться от танца, что уже отметили поклонники проекта.

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: смотреть онлайн – песня всех участников

Как известно, на победу в "Голосе страны-10" претендуют сразу 20 вокалистов, которые поражают своим талантом. Так, команду Потапа и Насти Каменских представляют Виталий Окс, Анастасия Картвелишвили, Ерлан Баибазаров, Екатерина Степура, Максим Перепелица и Юлия Коровко. Монатик выступил с Юрием Самовиловым, Сергеем Романом, Сергеем Асафатовым, Лидой Ли, Мелен Пассой. Тина Кароль готовила в прямой эфир Романа Сасанчина, Даниэля Салема, Ольгу Мельник, Дарью Полоротову, Анну Трубецкую. А вот команду Дана Балана представили Мария Кондратенко, Дарья Петрожицкая, Назар Яцишин, Анастасия Балог и Индира Едильбаева. 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
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