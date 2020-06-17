В фиолетовом костюме: Тина Кароль показала стильный образ – фото
Украинская певица Тина Кароль умеет взбудоражить сеть любой фотографией. Она запостила фотографию, на которой появилась в обольстительном фиолетовом костюме.
Новых публикаций с нетерпением ждут полтора миллиона подписчиков в Инстаграме. Она с радостью делится с ними результатами фотосессий. На ее личной странице в очередной раз появился соблазнительный кадр.
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Образ Тины Кароль
Тина Кароль во время различных съемок или на концертах демонстрирует женственность и привлекательность. Она неоднократно позировала в откровенном наряде, который отлично подчеркивал спортивную фигуру.
Исполнительница обнародовала невероятно красивый кадр, на котором она очаровывает своим проницательным взглядом. Тина изображена, сидя на полу и опершись руками назад. Она одета в костюм фиолетового цвета, состоящий из короткого топа на одно плечо и юбки. Волосы Кароль уложила в свои фирменные локоны, а на лице сделала нежный макияж в нюдових тонах.
Привлекает внимание взгляд Тины. Он очень проницательный и обольстительный. Особый шарм фотографии добавляет ее милая улыбка.
Тина Кароль в фиолетовом костюме/ Instagram / @tina_karol