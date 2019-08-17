Фитнес-блины: три рецепта здорового завтрака

Существует миф, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, не могут лакомиться блинами, ведь это сплошная смесь жиров и углеводов. Но это совсем не так! Важно лишь соблюдать три простых правила: не ужинать блинами (и любые углеводы лучше употреблять в первой половине дня, до 16:00), есть их в разумном количестве, и самое важное - готовить из правильных ингредиентов.

Как сделать блины вкусными, и к тому же полезными, читайте ниже.

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Банановые оладьи



Банановые оладьи

Ингредиенты:

– яйца – 2 шт.;

– банан – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Банан необходимо очистить от кожуры. Затем выложить в глубокую тарелку и сделать из него пюре.

2. Яйца следует предварительно взбить миксером или вилкой, а позже смешать обе массы.

3. Чтобы оладьи вышли еще полезнее, лучше всего жарить их на антипригарной сковороде без добавления масла, а если под рукой такой нет, то отдавайте предпочтение растительным маслам (например, кокосовому или оливковому).

4. За счет банана блюдо получается довольно сладким, поэтому дополнительно подслащивать его не нужно. Готовые оладьи можно украсить свежими ягодами или фруктами.

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Шоколадные блины



Шоколадные блины

Ингредиенты:

– овсяные хлопья – 100 г;

– яйца – 2 шт.;

– какао – 1 ст. л .;

– мед.

Способ приготовления:

1. Для начала, из овсяных хлопьев нужно сделать муку. Для этого воспользуйтесь блендером.

2. В глубокой посуде смешайте муку, какао и яйца до однородной массы.

3. Жарьте блины на разогретой антипригарной сковороде до готовности.

4. Готовые блины лучше сочетаются с медом. Также, по желанию, можно дополнить блюдо творогом, орехами или фруктами.

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Овсяные блины



Овсяные блины

Ингредиенты:

– яйца – 2 шт.;

– яичный белок 1 шт.;

– молотая овсянка – 4 ст. л.;

– сметана 10% – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. В отдельной посуде взбейте яйца и яичный белок. Добавьте овсянку, сметану и хорошо перемешайте.

2. Жарьте на антипригарной сковороде до золотистой корочки.

3. К таким блинам можно готовить как сладкие, так и соленые начинки.

Приятных Вам завтраков!

Автор: Роксолана Гошовская