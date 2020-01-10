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Фитнес-тренер Адель рассказала секрет похудения певицы

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Адель / Instagram/ @adele

Популярная британская певица Адель рассталась с мужем в апреле 2019 года. Прошло несколько месяцев и звезда изменилась до неузнаваемости – она похудела на 20 килограммов. На вечеринку по случаю дня рождения своего друга Дрейка певица надела мини-платье из черного бархата с открытыми плечами. Таким образом Адель продемонстрировала свои успехи в похудении.

Недавно в сети опубликовали фотографии отдыха певицы на Карибских островах. Они стали еще одним доказательством того, что Адель не перестает работать над своим телом.

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Допис, поширений AdeleHero (@adelehero)

Фитнес-тренер знаменитости Камила Гудис рассказала изданию The Sun, что такого замечательного результата Адель достигла благодаря правильному питанию. Гудис долгое время тренирует Айду Филд, жену Робби Уильямса. Благодаря ей тренер познакомилась с певицей. Камила отметила, что тренировки звезда не любит, поэтому главную роль в трансформациии тела сыграла именно диета.

Диета Адель включает в себя продукты, богатые таким антиоксидантом, как резвератрол, что также снижает калорийность на 20%. Этой диеты также дотримуютьсться принц Гарри и Меган Маркл. Авторы этой системы питания нутрициолог Эйдан Гоггинс и Глен Маттен строили на основе добавления растительных продуктов, которые обеспечивают сжигание жира. Также авторы утверждают, что диета обладает антивозрастнім эффектом, который замедляет процесс старения.

Что известно о резвератрол?
Резвератроол – антибактериальное и противогрибковое вещество, в естественных условиях производится несколькими растениями с условием инфекции бактериями или грибами. Резвератрол также может быть быть получен с помощью химического синтеза и продается как биологически активная добавка.

"Мне не верится, что она любит тренироваться. На 90% ее новую фигуру обеспечила диета", – говорит тренер.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Диеты Фитнес Адель
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