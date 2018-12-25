Фэшн-фотографа Брюса Вебера 5 моделей обвинили в домогательствах

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Брюс Вебер получил новые обвинения в домогательствах
Брюс Вебер получил новые обвинения в домогательствах / hypebeast.com

Секс-скандал вокруг именитого фэшн-фотографа Брюса Вебера все еще не прекращается. Легендарного художника обвинили 5 моделей-мужчин в сексуальных домогательствах. Сам Вебер по-прежнему все отрицает.

Иск в суд о сексуальных домогательствах со стороны 72-летнего Брюса Вебера подали пять моделей, которые называют фотографа "серийным сексуальным хищником".

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Модели, имена которых не отмечаются, объясняют, что Вебер делал недопустимые прикосновения и намекал на помощь в карьере, если мужчины согласятся на секс. Их адвокат хочет перевести иск в категорию "вовлечение в секс-работу" для того, чтобы действия фотографа можно было рассматривать как "коммерческий сексуальный акт".

Брюс Вебер в свою очередь продолжает отрицать все предъявленные обвинения.

Напомним, что первые обвинения в сексуальных домогательствах в отношении фотографа именитых глянцев Брюса Вебера появились в декабре 2017 года. Первыми "смельчаками", кто рассказал о неоднозначном отношении Вебера к моделям заявили мужчины-модели Марк Рикетсон и Джейсон Бойс. После этого около 15 других моделей дали показания относительно сексуальных злодеяний фотографа.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Мода
Источник: WWD
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