10YearsChallenge: самые смешные мемы января

Мир заполонил необычайно популярный челлендж #10YearsChallenge. Сначала звезды "мерялись" тем, кто как изменился, а через некоторое время к ним массово присоединились люди со всего мира, сравнивая свои снимки. Ценителям мемов не пришлось долго ждать, поэтому ловите подборку иронических фотосравнений #10YearsChallenge – далее в материале.

Известно, что в флэшмобе #10YearsChallenge в Instagram приняли участие более 7 миллионов человек. К такому интересному развлечению присоединились люди со всех уголков Земли. Охотно в неожиданном проекте приняли участие такие голливудские звезды как певица Мадонна, актриса Кейт Хадсон, модель Тайра Бэнкс, певица Ники Минаж, голливудская "Блондинка в законе" Риз Уизерспун.

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Украинские звезды не оставались в стороне, поэтому также задорно показывали свое 10-летнее отличие. К флешмобу присоединились Оля Полякова, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева, Александр Скичко и другие.

Что такое #10YearsChallenge

Условием челленджа является публикация архивного фото и современного. Временные границы должны составлять 10 лет. Неизвестно кто первый опубликовал фото с хэштегом #10YearsChallenge, а также кто является его учредителем. Однако, пользователи предполагают, что это может быть связано с воспоминаниями прошлых лет, которые каждый год предлагает социальная сеть Facebook.

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Флешмоб вышел за рамки личных фотографий, поэтому предлагаем вам самые смешные мемы, которые поразили пользователей.

For all the 9yo's who couldn't participate in #10YearChallenge here's a tribute for you guys. Enjoy. pic.twitter.com/9mCty5dkQw — Devang Rajgor (@RajgorDevang) 16 січня 2019 р.

2009 vs 2019



It has only been God, Thank God for the DRIP...#10yearchallenge pic.twitter.com/ZgCCpUBGBP — Fake Earpiece (@Mister_Judah) 14 січня 2019 р.



#10YearsChallenge мем



Самые смешные мемы января



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge