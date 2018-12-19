Forbes назвал 10 самых богатых звезд мира: среди них Кайли Дженнер, Опра Уинфри и Jay-Z

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Forbes назвал 5 самых богатых звезд мира
Forbes назвал 5 самых богатых звезд мира / Фото из соцсетей: коллаж – 24 канал

Именитое издание Forbes подвело итоги состояния известных звезд мира и определило десятку самых богатых знаменитостей. В рейтинге богачей вошли Instagram-блогеры, артисты, ведущие, актеры и многие другие.

Об этом сообщают на сайте издания.

Первую строчку в престижном рейтинге занял американский кинорежиссер и создатель серии "Звездных войн" Джордж Лукас, который в 2018 году обогатился на 5,4 миллиардов долларов.

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Второе место занял другой известный кинорежиссер и автор ряда популярных фильмов "Парк Юрского периода", "Первому игроку приготовиться" и других – Стивен Спилберг, который пополнил свое состояние в 2018 году на 3,7 миллиарда долларов. Тройку лидеров закрепила всемирно известная телеведущая Опра Уинфри, которая в ушедшем году заработала 2,8 миллиарда долларов.

Четвертое место занял американский баскетболист Майкл Джордан со своим 1,7 миллиардом долларов. Пятую позицию занялі сразу 2 знаменитости – светская львица, Instagram-блогер и бьюти-магнат Кайли Дженнер, а также американский рэпер и муж Бейонсе Jay-Z, у которых в 2018 году чистая прибыль составила 900 миллионов долларов.

Предлагаем вашему вниманию полный перечень 10 самых богатых звезд мира по версии Forbes:

1. Режиссер Джордж Лукас – 5,4 миллиардов долларов

2. Режиссер Стивен Спилберг – 3,7 миллиарда долларов

3. Ведущая Опра Уинфри – 2,8 миллиарда долларов

4. Баскетболист Майкл Джордан – 1,7 миллиард долларов

5. Бьюти-бизнесмен Кайли Дженнер – 900 миллионов долларов

6. Рэпер Jay-Z – 900 миллионов долларов

7. Иллюзионист Дэвид Копперфильд – 875 миллионов долларов

8. Рэпер Diddy – 825 миллионов долларов

9. Игрок в гольф Тайгер Вудс – 800 миллионов долларов

10. Писатель Джеймс Паттерсон – 800 миллионов долларов

Напомним, что светская львица Кайли Дженнер в 2018 году также возглавила список самых дорогих звезд соцсети Instagram (Instagram Rich List 2018). По версии Forbes Кайли Дженнер также возглавила список самых влиятельных женщин мира в возрасте до 30 лет, а также попала в рейтинг богатейших женщин США, заняв 27 строчку.

Теги: LifeStyle Опра Уинфри рейтинги Голливуд Forbes Кайли Дженнер
Источник: Lifestyle
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