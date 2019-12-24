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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов десятилетия: кто возглавил рейтинг

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Самые богатые певцы десятилетия / Коллаж LifeStyle 24

Американское издание традиционно формирует список самых дорогих музыкантов, которые смогли заработать всего за последние десять лет своей творческой карьеры. Первую позицию занял американский рэпер и продюсер Dr. Dre, который не выпустил ни одного хита от 2009 года. В тройку лидеров также попали Тэйлор Свифт и Бейонсе.

На днях именитое издание Forbes опубликовало имена тех артистов, которым удалось заработать больше всего среди всемирно известных звездных коллег благодаря своему творчеству. Однако не для всех сценическая деятельность стала основным источником дохода. Это собственным примером доказывает легендарный битмейкер Dr. Dre, который не радовал поклонников новыми синглами на протяжении последних десяти лет.

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Dr. Dre

Американский хип-хоп исполнитель обогатился на 950 миллионов долларов за последнее дисятилиття. К тому же его последний студийный альбом "Compton" увидел свет еще в 2015 году. Такую прибыль 54-летний рэпер, который не гастролировал с начала тысячелетия, получил благодаря сотрудничеству с компанией Beats, которая занимается производством аудиопродукции. В 2014 году корпорацию выкупила Apple за 3 миллиарда, а Dr. Dre остался владельцем 20% акций компании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dr. Dre (@drdre)

Тейлор Свифт

Американский автор и исполнительница неоспоримых хитов, которая возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, заняла второе место. Ее состояние за последнее десятилетие составило 825 миллионов долларов. Однако золотой жилой для нее было именно творчество, ведь ее карьера стремительно взлетела вверх. Тейлор Свифт активно гастролирует и снимается в кампейнах самых успешных мировых брендов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

Бейонсе

38-летняя американская исполнительница заработала 685 миллионов долларов. Ее богатству также способствовали плотный концертный график, выпуск новых альбомов и сотрудничество с именитыми брендами, такими как Adidas и телекоммуникационной компанией AT&T.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

U2

Ирландская рок-группа оказалась на четвертой позиции, заработав 675 миллионов долларов за последние десять лет своей музыкальной карьеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений U2 Official (@u2)

Diddy

Американский рэпер, который недавно собрал весь звездный бомонд на вечеринке, приуроченной к своему 50-летию, закрывает пятерку самых богатых исполнителей десятилетия, обогатившись на 605 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diddy (@diddy)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка рейтинги Forbes Бейонсе
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