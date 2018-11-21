Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд в возрасте до 30 лет

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Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой
Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой звездой / Instagram / @kyliejenner

Именитое издание Forbes традиционно подытожило заработок самых известных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 30 лет и назвало самую высокооплачиваемую знаменитость мира. Ею стала Instagram-звезда и владелица косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер.

Об этом сообщают на сайте издания.

21-летняя девушка из клана Кардашян-Дженнер в этом году возглавляет уже не первый рейтинг в разных категориях и изданиях. По итогам Forbes, Кайли обогнала всех своих сестер и заработала целых 166,5 миллионов долларов. Большая часть ее дохода приходится на ее косметический бренд Kylie Cosmetics.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Второе место в рейтинге Forbes занял британский исполнитель Эд Ширан. За весь 2018 год он заработал 110 миллионов долларов. Тройку лидеров закрыл футболист Неймар с доходом в 90 миллионов долларов.

В число других лидеров в топ-десятку попали Тейлор Свифт, музыкант The Weeknd (в прошлом году он занимал первое место), диджей Эндрю Таггарт с The Chainsmokers и другие.

Напомним, что Кайли Дженнер в 2018 году также возглавила список самых дорогих звезд этой соцсети (Instagram Rich List 2018). За рекламный пост рекламодателю придется заплатить 1 миллион долларов. В издании Business Insider также подсчитали, что по состоянию на август 2018 года Кайли получала около 20 тысяч долларов в час.

Теги: LifeStyle Музыка Forbes рейтинги Мода
Источник: Lifestyle
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