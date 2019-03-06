Forbes утвердил: 21-летняя Кайли Дженнер стала самой молодой миллиардершей в мире

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская Instagram-звезда и участница реалити-шоу "Семейство Кардашян" официально признана самой молодой девушкой-миллиардершей в мире. Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг всех богачей планеты.

Американская девушка, которой в августе 2018 года исполнился 21 год, официально стала самой молодой миллиардершей. Об этом сообщает популярное издание Forbes. Кайли Дженнер, которая является основательницей косметического бренда Kylie Cosmetics, удалось переплюнуть даже Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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Это сила социальных медиа. У меня было много достижений, прежде чем я смогла начать что-нибудь,
– сказала Кайли Дженнер.

Однако она отметила, что такое признание стало для нее неожиданным.

Я вообще такого не ждала и не думала об этом в будущем. Но чувствую себя я очень хорошо. Это – как приятное поглаживание по спине,
призналась самая молодая миллиардерша.

В 2018 году доходы Кайли Дженнер составляли примерно 360 миллионов долларов, а в новом году она пересекла цифру 900 миллионов долларов. Стоит добавить, что список возглавил, как и в прошлом году, Джеффи Безос, который является основателем платформы Amazon, а самой богатой женщиной стала китайская бизнес-вумен Ву Яюн, капитал которой составляет 9 миллиардов долларов.

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Теги: Новости США Forbes Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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