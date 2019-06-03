"Форд против Феррари": сеть взрывает трейлер к фильму о противостоянии легендарных авто

Летний сезон начат с невероятных анонсов! Сеть взрывает свежий трейлер к фильму о соревнованиях двух культовых марок автомобилей. "Форд против Феррари" – премьера уже не за горами.

Первый трейлер к ожидаемой киноленте "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari) создатели картины опубликовали на YouTube-канале компании Movieclips Trailers. Читайте также: Цензура по-русски: зрители увидят фильм "Рокетмен" с правками На съемки фильма о противостоянии выделили 100 миллионов долларов. Главные роли сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон и Катрина Балф. Американский сценарист Трейси Леттс сыграет Генри Форда II, а Ремо Джироне – Энцо Феррари. В сюжет фильма положены события 1960-х годов, где машины "Форд" и "Феррари" соревновались на выносливость. Премьеру в Украине следует ожидать в ноябре 2019 года.

Постер фильма "Форд против Феррари" / ComingSoon Смотреть трейлер к фильму "Форд против Феррари": видео