"Форд против Феррари": сеть взрывает трейлер к фильму о противостоянии легендарных авто

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Кадр из фильма "Форд против Феррари"
Кадр из фильма "Форд против Феррари" / www.ign.com

Летний сезон начат с невероятных анонсов! Сеть взрывает свежий трейлер к фильму о соревнованиях двух культовых марок автомобилей. "Форд против Феррари" – премьера уже не за горами.

Первый трейлер к ожидаемой киноленте "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari) создатели картины опубликовали на YouTube-канале компании Movieclips Trailers.

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На съемки фильма о противостоянии выделили 100 миллионов долларов. Главные роли сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон и Катрина Балф. Американский сценарист Трейси Леттс сыграет Генри Форда II, а Ремо Джироне – Энцо Феррари. В сюжет фильма положены события 1960-х годов, где машины "Форд" и "Феррари" соревновались на выносливость. Премьеру в Украине следует ожидать в ноябре 2019 года.

Постер фільму
Постер фильма "Форд против Феррари" / ComingSoon

Смотреть трейлер к фильму "Форд против Феррари": видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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