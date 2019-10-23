Формы как у Ким: Ева Лонгория ошеломила сексуальным образом в красном платье

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса во вторник, 22 октября, посетила церемонию Women's Media Center 2019, на которой собрались одни из самых влиятельных женщин в сфере средств массовой информации.

На Women Media Awards собралось немало известных звезд, среди которых также были селебритиз и голливудские актрисы. Одной из приглашенных гостей была звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", 44-летняя Ева Лонгория.

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Актриса только год назад родила своего первенца и уже может похвастаться обольстительной стройной фигурой. Прийти в форму для Евы было не простым заданием, однако женщина упорно работала над собой, а также совмещала материнство с работой. Результат Лонгория эффектно продемонстрировала на красной дорожке церемонии.

Для выхода стилисты звезды подобрали для нее обтягивающее блестящее платье-макси огненного цвета. Наряд соблазнительно подчеркнул фигуру актрисы. Ее горячий образ дополнили золотые босоножки на каблуках, голливудская укладка, макияж с акцентом на глазах и маникюр темного цвета.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

Не менее обольстительный look подготовила и американская актриса Дайан Герреро, которая получила известность после выхода сериала Netflix "Оранжевый – хит сезона". Для церемонии 29-летняя девушка выбрала черное платье с глубоким декольте, подчеркнув пышный бюст.


​Дайан Герреро / Getty Images


Women's Media Center 2019 / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Ева Лонгория
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