"Форс-мажор": лидер российской группы "Аквариум" перенес концерт в Киеве

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Группа "Аквариум"
Группа "Аквариум" / www.facebook.com/grebenshikov

Российский поэт и музыкант Борис Гребенщиков продолжает выступать с группой "Аквариум" и давать концерты: 8 декабря у российской группы был запланирован концерт в Киеве, а 10 декабря – в Одессе. Однако лидер группы сообщил о том, что концерты будут перенесены.

Об этом Гребенщиков написал на своей странице в Facebook. По его словам, концерты в Украине, которые запланированы на декабрь 2018 года не состоятся.

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Всем, кто хотел прийти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мира всем!
– написал Гребенщиков.

Напомним, в Украине приняли решение значительно усложнить въезд в страну иностранцев, в частности – руссиянам. Связано это с введением военного положения.


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Теги: Новости России Украина – Россия LifeStyle Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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