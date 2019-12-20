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"Форсаж 9": стало известно, когда в сети появится первый трейлер

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Вин Дизель в фильме "Форсаж" / IMDb

Фанаты мощных автомобилей, агентов, которые являются настоящими профессионалами своего дела, и потрясающего экшна уже приготовились увидеть невероятный трейлер к 9 части "Форсажа". Спойлер – его показ не за горами.

Серия фильмов "Форсаж" берет свое начало в 2000-х годах. С тех пор во франшизе изменилось немало деталей: актеры усовершенствовали свои способности, технологии позволяют создавать еще лучшие сцены, а состав команды несколько изменился. Однако неизменными остались эффектные моменты и любовь фанатов, которые изрядно обрадовались новости о трейлере и дате выхода 9 части "Форсажа".

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На официальной странице в твиттере сообщили, что новый эпизод выйдет в свет весной 2020 года, а первый трейлер появится в сети уже 31 января 2020 года.

К главных ролям в девятой части вернутся Тайриз Гибсон, Вин Дизель, Мишель Родригес, Хелен Миррен и Шарлиз Терон. С дебютом во франшизе можно будет поздравить певицу Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканского певца Ozuna. Зато Дуэйн Джонсон не участвует в съемках 9 "Форсажа". На замену ему пришел борец Джон Сина.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Шарлиз Терон
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