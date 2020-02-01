"Форсаж 9": вышел официальный трейлер фильма

Представлен официальный трейлер к наиболее ожидаемому фильму 2020 года – девятой части легендарного фильма "Форсаж".

Опубликовали первый трейлер новой части "Форсажа", премьера которой запланирована на май 2020 года. Ролик опубликовали на ютуб-канале The Fast Saga. Поклонники фильма могут насладиться ее чотырехминутным анонсом.

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Как известно, кинопроект "Форсаж 9" вошел в топ-10 самых ожидаемых премьер 2020 года по версии IMDb.

Кто работал над кинолентой "Форсаж 9"?

Джастин Лин, снявший четвертую, пятую и шестую часть "Форсажа", стал режиссером девятого эпизода.

Вместо Криса Моргана сценарист теперь Дэниел Кейси.

Свои роли исполнят Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис) и Хелен Миррен (Магдалена Шоу).

В команду "Форсаж 9" присоединились рэперка Cardi B и пуэрто-риканский певец Ozuna.

Доминик, скорее всего, будет бороться с известным американским рестлером Джоном Синой, который впервые появится в фильме.

Напомним, каскадер Джо Уоттс, который был дублером актера Вина Дизеля, разбился в июле 2019 года во время съемок девятой части "Форсажа".

"Форсаж 9" – официальный трейлер фильма: смотреть видео онлайн