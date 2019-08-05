"Форсаж: Хоббс и Шоу": как Двейн Джонсон и Джейсон Стэтхем отношения выясняли

Британский экс-разведчик и американский спецагент постоянно ссорятся, параллельно спасая мир от Черного Супермена и вируса с глуповатым названием. Разборки настолько масштабные, что задели даже украинскую Припять.

Спин-офф про двух альфа-самцов, которые терпеть друг друга не могут, вышел на экраны, пока девятый и десятый "Форсажи" в работе, а зрителю надо освежать память о франшизе. Тем более, Вин Дизель уверяет, что десятый "Форсаж" будет последним, поэтому взгляд в сторону спин-оффов выглядит логичным шагом для студии.

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"Форсаж: Хоббс и Шоу": официальный кадр из фильма

"Форсаж" – это уже давно не про уличные гонки. Каждый следующий фильм франшизы требовал новых впечатлений для зрителей, а следовательно, более масштабных трюков. Стритрейсинг отошел на задний план, но остался объединяющим фактором для многих членов "семьи Торето". В "Форсажах" стали больше драться, стрелять, и привлекать к съемкам профессиональных бойцов и звездных актеров. Именно так встретились Хоббс и Шоу.

Двейн Скала Джонсон появился в пятом "Форсаже" и помог франшизе в прыжке кассовых сборов в 626 миллионов долларов (для сравнения, предыдущая часть собрала 363 миллиона долларов). Персонаж Стэтхема влетел в историю про дураков и дороги в седьмой части, которая запомнилась всем прощанием с покойным Полом Уокером и впечатляющими финансовыми сборами размером в 1,5 миллиарда долларов.



"Форсаж: Хоббс и Шоу": официальный кадр из фильма

Накинь еще одну куртку, сегодня всего +40.​

После седьмого "Форсажа", где Хоббс Джонсона и Шоу Стэтхема столкнулись впервые, отношения между персонажами стабильно ужасные, поэтому на фоне этой химии мужчин решили "запереть" в совместном фильме и глянуть, рванет ли. В режиссерское кресло "Хоббса и Шоу" сел Дэвид Литч ("Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Дедпул 2"), а креативными продюсерами стали сами Стэтхем и Джонсон. Возможно, именно поэтому Хоббс и Шоу общаются между собой "оригинальными" шуточками про мам друг друга. Сам же Вин Дизель в кино не совался ни ногой. Впрочем, команда спин-оффа старается извлечь из причастности к "Форсажу" максимум – даже название фильма в оригинале звучит как Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.



"Форсаж: Хоббс и Шоу": официальный кадр из фильма

Ты свою рожу видел? Бог тебя создал, чтобы плюнуть мне в глаза. Ой, как печет.​

Сюжет, как всегда, писался на стероидах и был не в приоритете. Итак, у нас есть смертельный вирус "Льдинка", который может убить всех на Земле за неделю. Его похитила героиня Ванессы Кирби, агент МІ6 и сестра Деккарда Шоу. Люк Хоббс хочет спасти мир, и непосредственно Гетти Шоу, не меньше ее брата. У Хоббса и Шоу есть общий враг — Брикстон, который еще называет себя Черным Суперменом. Брикстон с лицом Идриса Эльбы выглядит хуже других персонажей, потому что пока альфа-самцы половину фильма бросают друг в друга дурацкими шуточками, Супермен делает вид, что попал в серьезный фильм.

Разборки с "Льдинкой" носят всех вышеупомянутых по миру, и даже в украинской Припяти они устраивают побоище. Причастность к "Форсажу" негласно подчеркивается нелепыми, но зрелищными трюками. Ненависть между героями меняется на что-то, типа, уважения и наталкивает на мысль, что если эти двое нашли общий язык, то любой сможет.

Форсаж: Хоббс и Шоу: смотреть трейлер фильма онлайн

Рейтинг "Форсаж: Хоббс и Шоу" на IMDb – 7,2. Возрастное ограничение – 12 лет.

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Все фото: IMDb