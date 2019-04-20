"Форсаж: Хоббс и Шоу": новый трейлер к боевику покоряет сеть

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"Форсаж: Хоббс и Шоу": новый трейлер
"Форсаж: Хоббс и Шоу": новый трейлер / Коллаж: LifeStyle 24

Поклонники культового фильма "Форсаж" вскоре смогут насладиться девятой частью, которая будет называться "Форсаж: Хоббс и Шоу". Сеть Интернет облетел новый официальный трейлер будущей киноленты.

В новой части серии фильмов "Форсаж" появился новый герой, которого сыграет Идрис Эльба. Во втором официальном трейлере, который появился на YouTube-канале кинокартины Fast & Furious, его можно увидеть довольно часто.

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Также в представленном тизере показано значительно больше экшн-моментов, чем в предыдущем. В фильме есть все моменты, которые ждут настоящие ценители боевиков, а именно – погоня, взрывы, перестрелка. Однако режиссеры не забыли об еще одной важной составляющей – шутках.

В центре событий Деккард Шоу (Джейсон Стэтхэм), его сестра Хэтти (Ванесса Кирби), главный преступник Брикстон (Идрис Эльба) и Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон).

По сюжету, сестра Шоу украла у Брикстона вирус, который может уничтожить половину человечества. Преступник заметил пропажу и отправился на поиски важной потери. Чтобы преодолеть врага и спасти планету от уничтожения семействам Шоу и Хоббс придется объединиться и работать вместе. Для выполнения миссии новосозданная команда будет владеть самыми быстрыми автомобилями, самым могущественным оружием, а также помощью матерей главных героев.

Смотреть второй трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" на английском языке: видео

Смотреть второй трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" на украинском: видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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