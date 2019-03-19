Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
Форшмак – традиционная еврейская закуска, очень сытная и вкусная. Форшмак используют, как намазку на хлеб. Также им наполняют тарталетки. Как приготовить форшмак – читайте дальше.
Закуска славится тем, что она проста в приготовлении. На просторах интернета можно найти очень много оригинальных рецептов, однако, не все знают, как правильно приготовить классический форшмак из сельди. По консистенции форшмак должен быть похожим на паштет.
Читайте также: Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
Чтобы получилось вкусно, очищенную селедку рекомендуется измельчить с помощью блендера или мясорубки. К рыбе можно добавлять сыр, морковь, картофель, яблоки или грибы. Выбор дополнительного ингредиента не ограничен. Это могут быть макароны, капуста кольраби, сметана или свекла.
Классический форшмак из селедки
Классический форшмак
Ингредиенты:
– 100 г сливочного масла;
– 4 яйца;
– 1 соленая селедка или 2 куска филе;
– лук;
– соль, перец, зелень
– большое кислое зеленое яблоко.
Рецепт приготовления форшмака из селедки:
1. Порежьте рыбное филе на кусочки.
2. Помойте яблоки, очистите от кожуры и порежьте на кусочки.
3. Отварите яйца, очистите лук и порежьте.
4. Поместите все продукты в блендер и взбейте до однородности.
5. Сливочное масло комнатной температуры добавьте к смеси.
6. Посолите, поперчите и украсьте зеленью.
Читайте также: Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Форшмак с орехами и зеленью
Форшмак с орехами и зеленью
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– лук;
– 1 ложка масла;
– 1 соленая селедка;
– зеленое яблоко;
– 1 булочка;
– 150 г грецких орехов;
– пучок зелени.
Рецепт приготовления форшмака с орехами и зеленью:
1. Сварите яйца и поставьте на некоторое время, чтобы остыли.
2. Измельчите орехи, уберите кожицу и кости из селедки, очистите сердцевину яблока.
3. Все компоненты порежьте на крупные куски.
4. Выложите продукты в блендер, добавьте лимонный сок и масло, взбейте до однородной массы.
5. Добавьте мелко нарезанную зелень и поставьте закуску в холодильник на полчаса.