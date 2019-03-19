Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски

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Форшмак из селедки - рецепт классической еврейской закуски
Как приготовить форшмак

Форшмак – традиционная еврейская закуска, очень сытная и вкусная. Форшмак используют, как намазку на хлеб. Также им наполняют тарталетки. Как приготовить форшмак – читайте дальше.

Закуска славится тем, что она проста в приготовлении. На просторах интернета можно найти очень много оригинальных рецептов, однако, не все знают, как правильно приготовить классический форшмак из сельди. По консистенции форшмак должен быть похожим на паштет.

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Чтобы получилось вкусно, очищенную селедку рекомендуется измельчить с помощью блендера или мясорубки. К рыбе можно добавлять сыр, морковь, картофель, яблоки или грибы. Выбор дополнительного ингредиента не ограничен. Это могут быть макароны, капуста кольраби, сметана или свекла.

Классический форшмак из селедки

Класичний форшмак
Классический форшмак

Ингредиенты:
– 100 г сливочного масла;
– 4 яйца;
– 1 соленая селедка или 2 куска филе;
– лук;
– соль, перец, зелень
– большое кислое зеленое яблоко.

Рецепт приготовления форшмака из селедки:

1. Порежьте рыбное филе на кусочки.

2. Помойте яблоки, очистите от кожуры и порежьте на кусочки.

3. Отварите яйца, очистите лук и порежьте.

4. Поместите все продукты в блендер и взбейте до однородности.

5. Сливочное масло комнатной температуры добавьте к смеси.

6. Посолите, поперчите и украсьте зеленью.

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Форшмак с орехами и зеленью

Форшмак з горіхами і зеленню
Форшмак с орехами и зеленью

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– лук;
– 1 ложка масла;
– 1 соленая селедка;
– зеленое яблоко;
– 1 булочка;
– 150 г грецких орехов;
– пучок зелени.

Рецепт приготовления форшмака с орехами и зеленью:

1. Сварите яйца и поставьте на некоторое время, чтобы остыли.

2. Измельчите орехи, уберите кожицу и кости из селедки, очистите сердцевину яблока.

3. Все компоненты порежьте на крупные куски.

4. Выложите продукты в блендер, добавьте лимонный сок и масло, взбейте до однородной массы.

5. Добавьте мелко нарезанную зелень и поставьте закуску в холодильник на полчаса.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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