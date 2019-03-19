Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски

Форшмак – традиционная еврейская закуска, очень сытная и вкусная. Форшмак используют, как намазку на хлеб. Также им наполняют тарталетки. Как приготовить форшмак – читайте дальше.

Закуска славится тем, что она проста в приготовлении. На просторах интернета можно найти очень много оригинальных рецептов, однако, не все знают, как правильно приготовить классический форшмак из сельди. По консистенции форшмак должен быть похожим на паштет.

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Чтобы получилось вкусно, очищенную селедку рекомендуется измельчить с помощью блендера или мясорубки. К рыбе можно добавлять сыр, морковь, картофель, яблоки или грибы. Выбор дополнительного ингредиента не ограничен. Это могут быть макароны, капуста кольраби, сметана или свекла.

Классический форшмак из селедки



Классический форшмак

Ингредиенты:

– 100 г сливочного масла;

– 4 яйца;

– 1 соленая селедка или 2 куска филе;

– лук;

– соль, перец, зелень

– большое кислое зеленое яблоко.

Рецепт приготовления форшмака из селедки:

1. Порежьте рыбное филе на кусочки.

2. Помойте яблоки, очистите от кожуры и порежьте на кусочки.

3. Отварите яйца, очистите лук и порежьте.

4. Поместите все продукты в блендер и взбейте до однородности.

5. Сливочное масло комнатной температуры добавьте к смеси.

6. Посолите, поперчите и украсьте зеленью.

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Форшмак с орехами и зеленью



Форшмак с орехами и зеленью

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– лук;

– 1 ложка масла;

– 1 соленая селедка;

– зеленое яблоко;

– 1 булочка;

– 150 г грецких орехов;

– пучок зелени.

Рецепт приготовления форшмака с орехами и зеленью:

1. Сварите яйца и поставьте на некоторое время, чтобы остыли.

2. Измельчите орехи, уберите кожицу и кости из селедки, очистите сердцевину яблока.

3. Все компоненты порежьте на крупные куски.

4. Выложите продукты в блендер, добавьте лимонный сок и масло, взбейте до однородной массы.

5. Добавьте мелко нарезанную зелень и поставьте закуску в холодильник на полчаса.