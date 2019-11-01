Фото дня: Брэдли Купер с 2-летней дочерью превратились в "бабушку" для празднования Хэллоуина

Последняя неделя прошла очень ярко, ведь накануне Хэллоуина немало звезд примеряли праздничные костюмы – от жутких зомби в желтых Пикачу. Голливудский актер Брэдли Купер не стал исключением и подготовил такой look, который рассмешил всех поклонников.

Известно, что актер делит опеку над ребенком со своей экс-возлюбленной Ириной Шейк. Для прогулки с 2-летней дочерью Леей звездный отец подготовил для них оригинальные образы "бабушки". Об этом пишет издание Daily Mail.

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Для выхода мужчина на белую рубашку надел вязаный коричневый свитер и розовую юбку длины макси. Необычным завершением образа стал короткий парик с седыми волосами.

Брэдли Купер также одел дочь в образ "бабки", примерив на малыша платье с цветочным принтом, кофту и похожий парик.

Российская супермодель Ирина Шейк также выходила на публику в хеллоуинских костюмах с Леей. Для прогулки на нью-йоркских улицах мама с дочкой выбрали костюмы Микки Мауса.