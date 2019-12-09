Фото красавицы, покорившей Вселенную: что публикуюет в сети Зозибини Тунзи

Представительница Южно-Африканской республики, которая завоевала корону на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2019", модель и общественная активистка. Она участвует в многочисленных съемках и рекламных кампаниях модных брендов. Поборница прав женщин часто поражает поклонников откровенными фотографиями.

26-летняя обольстительная красавица имеет довольно широкую популярность в социальных сетях. Ее аудитория в инстаграме насчитывает более 600 тысяч подписчиков и по прогнозам будет увеличиваться после ее коронации.

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Зозибини Тунзи отправилась на конкурс "Мисс Вселенная 2019", чтобы доказать красоту темнокожих женщин и показать, что они равноправно претендуют на признание в обществе. Девушка является общественной активисткой и выступает за гендерное равенство и противостояние насилию.

Она смело позирует в купальниках, демонстрируя красоту своего стройного тела.

Ее модельная карьера началась в 2017 году с участия в конкурсе "Мисс Южно-Африканская Республика". Не войдя в финал соревнований, ей удалось покорить судей через два года. Зозибини Тунзи признали самой красивой девушкой в Южной Африке в 2019 году.

Также Зозибини Тунзи получила образование бакалавра по вопросам связей с общественностью и имидж-менеджмента. Она обосновала свою жажду к знаниям жизненной историей бабушки, которая не имела возможности полноценно учиться.

Первая книга, которую я когда-либо взялась читать, принадлежала моей бабушке. Она подарила мне ее, потому что я любила садиться на колени и делать вид, что читаю. У нее не было возможности продолжать обучение из-за прошлых законов об апартеиде, но она отмечала, что необходимо быть осведомленной,

– рассказала девушка в своем инстаграме.

В конце сентября в ЮАР отмечают национальный праздник День наследия. Зозибини Тунзи присоединилась к масштабному празднованию и поощрила всех африканцев отмечать торжество своей индивидуальности, идентичности и богатой культуры.