Фото Ливана, от которого перехватывает дыхание

При упоминании Ближнего Востока люди сразу же представляют себе картинки из затяжных военных конфликтов и их последствиями. Однако эти страны могут очаровать красотой.

На примере Ливана 29-летний фотограф Рами Ризк решил доказать это мнение. В серии снимков художник показал красоту природы стран Ближнего Востока, которые соединили горы, живописные побережья и долины.

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По словам Рами Ризка, столица Ливана – Бейрут – уникальный город, который может ошеломить самых требовательных туристов. Его по праву называют жемчужиной Ближнего Востока, ведь памятники архитектуры и культуры поражают красотой. Однако военные действия в соседней Сирии отпугивают путешественников. Чтобы весь мир увидел красоту страны, Рами Ризк создал фото с названием "Ливан, который вы никогда не видели".

"Понятно, что из-за военного конфликта люди, что хотели посетить Ливан, испугались. Но здесь слишком много красоты, чтобы игнорировать страну. Поэтому я покажу вам прекрасные пейзажи, зеленые деревья, разбросанные по горам и долинам, города и потрясающую архитектуру в них", – рассказал Рами Ризк в BoredPanda.