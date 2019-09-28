Фото с помолвки принцессы Беатрис сравнивают с портретами принца Гарри и Меган Маркл

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Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци и принц Гарри с Меган Маркл
Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци и принц Гарри с Меган Маркл / Коллаж: LifeStyle 24

На днях внучка Елизаветы II Беатрис обручилась со своим итальянским бойфрендом Эдоардо Мапелли Моцци. Сразу после официального объявления королевская пара опубликовала серию снимков, которая фанатам монаршей семьи напомнила фотосессию принца Гарри и Меган Маркл, что они сделали после своей помолвки.

О помолвке старшей дочери герцога Йоркского, принцессы Беатрис, стало известно в четверг, 26 сентября. Радостную весть сразу же сообщил Букингемский дворец. А будущие супруги устроили фотосессию помолвки, которой на своей странице в Instagram поделился избранник 29-летней Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци.

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Как отметил жених принцессы Йоркской, автором снимков влюбленных стал Миссан Харриман. На портретах будущее супруги старались воссоздать эмоции, которые их переполняют, а также показать настоящих себя, что не очень характерно для представителей британской монаршей семьи.

Однако фанаты королевской семьи отметили, что подобную фотосессию для себя устроили принц Гарри и Меган Маркл после того, как объявили о помолвке. Их фото также были представлены в черно-белых оттенках, а сами они позировали в похожих ракурсах.

Принцеса Беатріс з бойфрендом Едоардо Мачеллі Моцці та принц Гаррі з Меган Маркл
Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци и принц Гарри с Меган Маркл 


Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци и принц Гарри с Меган Маркл

Также в сети появилось фотосравнение первого снимка Беатрис и ее жениха и принцессы Евгении с ее возлюбленным, когда те поженились. Сестры надели подобные платья в цветочный принт, а также позировали рядом с избранниками в одинаковых позах.


Принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Евгения с Джеком Бруксбанком / Instagram / @catwalkbyk

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Принц Гарри Меган Маркл Свадьба принцессы Беатрис Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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