Фото с заплаканной девочкой из Гондураса признано лучшим снимком года

На днях организаторы одной из самых престижных премий для фотожурналистов World Press Photo назвали лауреатов в различных категориях. Победителем в номинации "Фото года" стал знаменитый снимок плачущей девочки, сделанный на границе США с Мексикой.

Первые результаты международной премии World Press Photo появились на их официальной странице в Twitter.

Победителем в одной из категорий стал фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Джон Мура. Его снимок, на котором запечатлена плачущая девочка, когда ее маму обыскивает американский пограничник, признан "Фотографией года".

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Члены жюри международной награды фотожурналистики заявили, что снимок также показывает определенный вид насилия, а именно – психологический. Стоит добавить, что снимок из этой серии также использовали как часть коллажа для обложки еженедельного журнала Time. Тот выпуск посвящен политике и отношению к мигрантам президента США Дональда Трампа.



Фото плачущей девочки из Гондураса / Twitter / @WorldPressPhoto