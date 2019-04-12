Фото с заплаканной девочкой из Гондураса признано лучшим снимком года

205 Читати новину українською
Плачущая девочка из Гондураса
Плачущая девочка из Гондураса / Twitter/ @WorldPressPhoto

На днях организаторы одной из самых престижных премий для фотожурналистов World Press Photo назвали лауреатов в различных категориях. Победителем в номинации "Фото года" стал знаменитый снимок плачущей девочки, сделанный на границе США с Мексикой.

Первые результаты международной премии World Press Photo появились на их официальной странице в Twitter.

Победителем в одной из категорий стал фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Джон Мура. Его снимок, на котором запечатлена плачущая девочка, когда ее маму обыскивает американский пограничник, признан "Фотографией года".

Читайте также: Скандал с кинотеатром "Киев": конкурс на поиски арендатора приостановлен

Члены жюри международной награды фотожурналистики заявили, что снимок также показывает определенный вид насилия, а именно – психологический. Стоит добавить, что снимок из этой серии также использовали как часть коллажа для обложки еженедельного журнала Time. Тот выпуск посвящен политике и отношению к мигрантам президента США Дональда Трампа.

Фото дівчинки з Гондурасу
Фото плачущей девочки из Гондураса / Twitter / @WorldPressPhoto

blog_ava
Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
сегодня
11488
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
сегодня 14:03 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 7149
Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
сегодня 11:14 Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
Богданна Рибак 65
От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 19:24 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
216
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
11 апреля 18:10 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
160
Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
11 апреля 17:11 Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
Богданна Рибак 136
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук