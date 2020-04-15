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Фото украинского озера опубликовали в National Geographic: потрясающие снимки

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Фото украинца Евгения Самученко опубликовали в National Geographic Traveller / www.worldphoto.org

Новый выпуск журнала National Geographic Traveller порадовал всех украинцев. А все потому, что в издание вошли снимки украинского озера, расположенного на Херсонщине.

Глянец выйдет в продажу уже в мае. А пока автор фотопроекта "На розовой планете" (At the Pink Planet) Евгений Самученко не сдерживает эмоций от события: "Мой снимок из Украины опубликован на развороте печатной версии журнала Natonal Geographic Traveller!"

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Потрясающие снимки Лемурийского озера, на Херсонщине, уже увидел весь мир. Фотографии вошли в шортлист премии Sony World Photography Awards 2020 в номинации "Мир и дикая природа".


Фото украинского озера украсило новый выпуск National Geographic Traveller

Сам Евгений Самученко не скрывает: это природное явление вдохновило его. Чтобы передать всю красоту озера, фотограф использовал дрон.

"Когда впервые видишь розовые соляные озера в Херсонской области в Украине, создается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли влияют на цвет воды, из-за чего она становится красно-розовой. Если смотреть на все это сверху, вид открывается просто неземной, поэтому я снимал с дрона, чтобы передать всю атмосферу этого необычного места", – рассказал художник.


Потрясающие фото Лемурийского озера / World Photo

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Херсона Исскусство
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