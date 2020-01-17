Фотограф доказал, что все постеры к фильмам на самом деле одинаковы: потрясающее доказательство

Возможно, при поиске фильма для вечернего просмотра, просматривая постеры, вы замечали, что где-то что-то подобное вы уже видели. Так вот, вам не показалось! На самом деле все кинопостеры – одинаковые. Один из известных фотографов с легкостью это доказал.

С каждым годом мировой кинематограф развивается все больше и больше. Ящик с фильмами пополняется новыми лентами, а отдельные картины даже получают мировое признание в виде наград. Однако, как оказалось, даже с разными сюжетами, другими составами съемочных команд и под производством разных стран – кинопостеры все таки имеют свой шаблон.

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Так, фотограф и креативный директор организации Steffen Studio Ли Стеффен специально для любителей мирового кинематографа сделал интересное исследование. На своей странице в твиттере он опубликовал коллажи с подобранными постерами к различным категориям фильмов. Согласно его эксперименту, кинематограф можно разделить на 10 категорий.

1. Постеры к боевикам созданны в оранжево-голубых тонах.

There are only 10 types of movies. (A short thread)



1. Orange and blue action pic.twitter.com/YwKABlrsSZ — ??? (@leesteffen) January 14, 2020

2. На постерах к комедиям часто изображены расставленные ноги.

3. На постерах к фильмам о полицейских главные герои предстают размытыми.

4. На постерах к романтическим комедиям парочка опирается друг на друга.

5. На постерах к триллерам часто изображают темного персонажа, развернутого спиной.

6. Постеры с женщиной в красном платье – как отдельный вид афиши.

7. Также боевики представляют постерами в черно-оранжевых тонах.

8. А вот для драм и мелодрам создатели создают мрачные постеры с туманом.

9. Фильмы ужасов ассоциируются с жутким глазом.

10. Также для отдельных жанров фильмов создают желтые постеры.

В качестве бонуса, создатель эксперимента представил почти все постеры к фильмам с Томом Крузом и Мэттом Деймоном. Они оказались сходными.

А рождественские и новогодние фильмы всегда созданы в красно-зеленых тонах.