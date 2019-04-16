Фотограф из Львова получил признание в мире своими сюрреалистическими снимками: яркие кадры

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Фото Олега Оприско
Фото Олега Оприско / Instagram // oprisco

Художественные фотографии украинского фотографа Олега Оприско завораживают эстетикой эфемерной реальности. Образы магнетических женщин в сюрреалистических обстоятельствах отличают работы художника среди других.

Оприско снимает на старую пленочную фотокамеру, которая может дать ему больше теплых и мягких цветов, что ему так нравятся, пишет Photography life.

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Организация процесса съемок от А до Я полностью лежит на Олеге. Он занимается как настройкой техники и проявлением пленки, так и продумыванием концепции, подбором локаций, костюмов, декораций.

"Перед съемкой я планирую общую схему цветов. Согласно выбранной палитре, я выбираю одежду, реквизит, его расположение и тому подобное. Надо убедиться, что все это играет в пределах одной гаммы цветов", – говорит Оприско.

Художник считает, что в нашей повседневной жизни много красоты, поєтому далеко не надо ходить, чтобы вдохновляться на новые художественные подвиги.

Фотограф довольно быстро стал известным за пределами Украины. И, как уверяет большинство его клиентов именно за рубежом.

Снимки Олега Оприско: смотрите галерею

Все фото – Oprisko Photography

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений oprisco (@oprisco)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры
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