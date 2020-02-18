Фотограф из Одессы покоряет международный фотоконкурс: захватывающие кадры

Работы украинского travel-фотографа Евгения Самученко вошли в шорт-лист престижного международного конкурса Sony World Photo Awards. Украинец будет сражаться за победу с участниками из 163 стран.

В 2020 году на конкурсе представлено 135 000 фотографий. Об этом Евгений Самученко сообщил на своей странице в фейсбук.

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Фотограф из Одессы продемонстрировал серию работ, полностью отснятую в Украине. На его фото зафиксировано одно из природных украинских чудес – соляные озера на Херсонщине. Летом вода в этих водоемах имеет розовый, местами красный цвет из-за специальных микроводорослей.

В описании к фото Евгений Самученко отметил: "Когда впервые видишь розовые озера в Херсонской области в Украине, складывается впечатление, что смотришь на другую планету. Летом микроскопические водоросли заставляют воду становиться розового цвета. Сверху трудно посмотреть на озера, поэтому я использовал дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места".

Серия фоторабот Евгения Самученко / worldphoto.org

Евгений Самученко (творческий псевдоним – Q-lieb-in) – известный украинский travel-фотограф. Его работы опубликованы во многих престижных международных изданиях, в частности The Times, National Geographic, BBC, на официальных веб-сайтах ЮНЕСКО и Nikon.

Фотографии Евгения Самученко / q-l-n.com

Sony World Photography Awards – международный конкурс, который ежегодно организует Всемирная организация фотографии. Соревнования классифицированы по четырем категориям:

Professional – награждение лучших серий работ. Работы украинского фотографа Евгения Самученко представлены в этой категории.

Open – фотографы предоставляют только единичные фото, а не серию.

Youth – определение лучших фотографий, авторами которых являются подростки в возрасте от 12 до 19 лет.

Student – платформа для студентов из разных стран.

Общий призовой фонд в размере 60 тысяч долларов, а также профессиональное оборудование от компании Sony поделят между фотографами-победителями. Церемония награждения состоится в Лондоне в апреле 2020 года.