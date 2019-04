Фотограф из Швеции создает сюрреалистические пейзажи из сотни оригинальных снимков: фото

34-летний шведский фотограф Эрик Йоханссон прославился своим необычным видением альтернативной реальности и фантазиями о ней. Процесс ее создания тоже не без изобретательности – художник комбинирует более сотни фотографий, чтобы достичь желаемого сюжета.

Играется с многочисленными иллюзиями художник в Photoshop, где и выводит финальное изображение. Как утверждает фотограф, он не пытается фиксировать жизнь или моменты – он охотится за идеями.

Читайте также: 14 невероятных фото, снятых с высоты птичьего полета



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo

Йоханссон утверждает, что его коллеги по цеху что нынешние, что предыдущие, не произвели на него такого впечатления в творческом смысле, как художники-сюрреалисты. Среди тех кто повлиял на него, а затем и на его работы, он называет Сальвадора Дали, Маурица Эшера и Рене Магритта.



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo

Необычный подход Йоханссона к реальности заинтересовал таких медиагигантов, как The Daily Mail, The Telegraph, The Independent, The Guardian.



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo



Фото Эрика Йоханссона // Erikjo