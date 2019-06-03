Фотограф королевской семьи опубликовал архивную открытку Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @chrisjacksongetty

Один из официальных фотографов королевской семьи Великобритании обнародовал фотографию герцогов Кембриджских с 2011 года. Снимок молодоженов Кейт Миддлтон и принца Уильяма был сделан перед туром в Канаду.

Несколько месяцев назад Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Традиционно после пышного празднования королевская пара отправилась в первый семейный тур. Летом 2011 года молодожены полетели в Канаду.

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Да, перед туром в Канаду фотограф монаршей семьи Крис Джексон сделал для них официальную открытку. Сегодня, 3 июня, одной из первых фотографий Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполнилось 9 лет. На фото герцогиня Кембриджская появилась с любимой укладкой, а также в ушах красовались бриллиантовые серьги, которые ей подарил муж.

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Миддлтон и принц Уильям (июнь 2011 года) / Instagram / @chrisjacksongetty
 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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