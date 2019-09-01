Фотограф подал на Дженнифер Лопес и ее возлюбленного в суд

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Фотограф подал на Дженнифер Лопес в суд
Фотограф подал на Дженнифер Лопес в суд / Instagram / @jlo

Пока певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес готовятся к свадьбе, их ожидает судебная тяжба. Фотограф обвиняет звезд в ДТП и требует у них компенсации.

Травмирование папарацци - не диковинка для Голливуда. В стремлении сделать эксклюзивные кадры фотографы не редко прибегают к провокациям и даже не обращают внимания на правила дорожного движения. Поэтому количество ДТП с их участием поражает.

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Неприятный инцидент с одним из папарацци произошел осенью 2018 года. Тогда при выезде из одного из ресторанов Лос-Анджелеса автомобиль Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса травмировал фотографа Лиянажа Переру. Теперь же папарацци подал на звезд в суд, сообщает TMZ.

В иске журналист утверждает, что в результате ДТП он получил довольно серьезные травмы, которые и до сих пор лечит. Следовательно от Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса он требует возместить ему медицинские и судебные расходы.

Папарацци заявил, что ранее обращался к правоохранителям в этом деле, показывая кадры, сделанные во время ДТП. Однако уголовное дело не возбуждали, потому что фотограф, согласно законам, не должен препятствовать движению автомобиля. На этом мужчина не остановился и в судебном иске делает акцент на том, что ни Джей Ло, ни ее водитель или бойфренд не вышли к нему после ДТП и не интересовались, все ли с ним в порядке.

Ранее журналисты LifeStyle сообщали, что очевидцы аварии были поражены наглостью папарацци. Все они стали на защиту водителя, ведь из-за вспышек камер мужчина просто не увидел фотографа, выскочившего сбоку авто. Поэтому в СМИ подозревают, что судебный иск не будет успешным для Лиянажа Переры.

Как авто Дженнифер Лопес попал в ДТП: смотрите видео с места инцидента (18+):

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дженнифер Лопес
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