Фотография как способ осмыслить депрессию: эмоциональный проект

Шведский фотограф Габриэль Исак долгое время находился в депрессии – когда постепенно интерес угасает не только до любимых дел, но и к самой жизни. Тогда попытался использовать свое увлечение как терапию и отрефлексировать состояние, в котором находился.

По словам Исака, фотография позволила ему сбежать в другой мир – созданный им самим. В тот, который он вел за собой, а не наоборот.

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Художник жил в депрессии годами. Конечно, это влияло на качество его жизни. Однако в определенный момент он начал не просто делать фотографии, а через них исследовать темы ментальных проблем.



Фото Габриэля Исака

"Все, что я создал в этот период, отбило годы моей депрессии. Я был вдохновлен психологией, сюрреализмом и скандинавскими пейзажами, среди которых вырос. Этот проект очень личностный для меня. Он был своеобразной терапией для борьбы со своими эмоциями", – отметил фотограф.



Фото Габриэля Исака

Он добавляет, что все же попытался сделать его приближенным к анонимному в смысле персональных переживаний. Все для того, чтобы снимки могли "говорить" и "понимать" каждого человека, который пережил подобное.



Фото Габриэля Исака

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