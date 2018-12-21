Фотографировался и заказал всем бургеры: Том Хэнкс неожиданно посетил калифорнийское кафе

Голливудский актер Том Хэнкс, который стал двукратным обладателем премии "Оскар" устроил настоящее чудо накануне Рождества. Мужчина зашел в ресторан быстрого питания SoCal In-N-Out Burger, чтобы перекусить, но ожидаемо оказался в центре внимания.

Об этом сообщают на EOnline.

Том Хэнкс не только поел в компании жены и друга, но и угостил за свой счет всех присутствующих в кафе. Актер также охотно делал фотографии с поклонниками и жал всем желающим руки. По словам очевидцев, он был очень улыбчивым и желал всем счастливого Рождества.

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Посетители заведения города Фонтаны, Калифорния, были просто в восторге от такой неожиданной встречи. В соцсетях начали появляться фотографии и видеоролики счастливых пользователей, которые встретили легендарного Тома Хэнкса.