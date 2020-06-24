В мире восстанавливают работу кинотеатры. Конечно, из-за пандемии коронавируса они не могут заработать на полную и будут иметь много ограничений и правил. Но представители кинотеатров уже ожидают посетителей, а во Франции даже придумали оригинальный способ соблюдения дистанции в зале.

Креатив от французского кинотеатра MK2

Как сообщает Forbes Mexico, за соблюдением дистанции в кинотеатрах Парижа будут следить любимые миньоны из мультфильма "Гадкий я". Такое креативное решение приняли представители сети кинотеатров MK2.

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По новым правилам ослабления карантина между зрителями французских кинотеатров должно быть не менее одного свободного места. Это учли в MK2, поставив на кресла желтых миньонов в их очках и комбинезонах. Оригинальная идея привлекла внимание киноманов, которые уже охотно посещают киносеансы рядом с любимыми персонажами. В то же время в дистрибьюторской компании MK2 добавили, что залы в кинотеатрах более безопасны, чем транспорт.

Интересно, что миньоны в кинотеатре появились не случайно. Эти мультперсонажи прописаны в документе, который разрабатывали с участием ВОЗ. Эксперты создали правила пребывания людей в общественных местах и ​​убеждены, что изображения миньонов привлекают внимание и стимулируют соблюдать дистанцию.

Какова ситуация с кинотеатрами в Украине

До сих пор в Украине действовали актокинотеатры, где зрители просматривали ленты, не покидая авто. Но с 22 июня в Киеве возобновили работу кинотеатров, утвердив новые правила.

Правила, которые нужно соблюдать в кинотеатре: