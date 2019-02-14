Французская певица Венесса Паради написала песню о Киеве: видео

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Французская певица и актриса Ванесса Паради
Французская певица и актриса Ванесса Паради / tv.ua

Ко Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля, французская певица, актриса и модель Ванесса Паради посвятила песню украинской столице – Киеву.

В песне речь идет о горячих поцелуях с любимым посреди заснеженного Киева, которые невозможно забыть.

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Слова и музыку Ванесса написала сама. Эта композиция вошла в ее новый альбом Les sources, который она презентовала в ноябре 2018 года.

В украинской столице певица побывала в 2016, тогда город и запал ей в душу.

Песня Венессы Паради о Киеве: смотрите видео

 

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Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
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Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка
Источник: 24 канал
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