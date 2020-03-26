Французский Elle выпустил специальный номер, посвященный врачам, которые борются с коронавирусом

Знаменитое издание Elle презентовало специальный номер, который посвятили врачам, рискующим собственной жизнью и спасающих тех, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, уже унесла более 20 тысяч жизней по всему миру. Врачи в различных уголках планеты ежедневно рискуют собственным здоровьем и жизнью, пытаясь спасти сотни тысяч пациентов. Модное французское издание Elle выпустило специальный номер, посвященный настоящим героям нашего времени.

Читайте также: Украинский бренд Bevza выпускает защитные костюмы для врачей

На обложке журнала изображены карикатуры медсестер и врачей. Все они в масках, являющихся неотъемлемыми атрибутами настоящего. Они делают все для того, чтобы как можно быстрее преодолеть смертоносное заболевание Covid-19. Уже не один медицинский работник подвергуся заражению коронавирусом. Однако тысячи врачей продолжают работать, чтобы сохранить жизнь другим людям.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. В Украине зафиксировали 145 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных. Одному пациенту удалось выздороветь. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала