24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Французский Elle выпустил специальный номер, посвященный врачам, которые борются с коронавирусом

- Читати новину українською

Знаменитое издание Elle презентовало специальный номер, который посвятили врачам, рискующим собственной жизнью и спасающих тех, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, уже унесла более 20 тысяч жизней по всему миру. Врачи в различных уголках планеты ежедневно рискуют собственным здоровьем и жизнью, пытаясь спасти сотни тысяч пациентов. Модное французское издание Elle выпустило специальный номер, посвященный настоящим героям нашего времени.

Читайте также: Украинский бренд Bevza выпускает защитные костюмы для врачей

На обложке журнала изображены карикатуры медсестер и врачей. Все они в масках, являющихся неотъемлемыми атрибутами настоящего. Они делают все для того, чтобы как можно быстрее преодолеть смертоносное заболевание Covid-19. Уже не один медицинский работник подвергуся заражению коронавирусом. Однако тысячи врачей продолжают работать, чтобы сохранить жизнь другим людям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE (@ellefr)

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. В Украине зафиксировали 145 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных. Одному пациенту удалось выздороветь. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.


Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Россия пойдет ва-банк: эксперт о праздновании Дня победы в Москве
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости Франции Коронавирус Covid-19 LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
25 марта 15:02 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
25 марта 13:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
25 марта 12:01 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
25 марта 11:34 Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми
Юлія Михайлова
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук