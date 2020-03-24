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Французский саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

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Французский джазовый музыкант Ману Дибанго в возрасте 86 лет умер из-за осложнений организма от коронавируса. Случилось это 24 марта в пригороде Парижа.

Известно, что Дибанго госпитализировали в клинику рядом с Парижем, когда его тест на коронавирус оказался положительным. Об этом 24 марта сообщило издание France Info со ссылкой на заявление семьи музыканта.

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Музыкант-саксофонист на имя Эммануэль Н'Джоке Дибанго был камерунцем по происхождению, но с 1949 года жил во Франции. Его творчество сочетало такие направления музыки, как джаз, фанк и традиционные камерунские ритмы. В своей жизни сотрудничал с такими "столпами" музыкальной индустрии, как Стинг, Нино Феррер, Дик Риверс и другими.

Наибольшую славу ему принесла композиция Soul Makossa, выпущенная в 1972 году. Всего покойный Ману Дибанго выпустил более 60 альбомов, а в 2019 году провел свой последний музыкальный тур.

Ману Дибанго – Soul Makossa: слушайте онлайн

Добавим, что по состоянию на 24 марта в мире подтверждено более 373 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 16 тысяч человек умерли, а более 100 тысяч выздоровели. Во Франции сейчас подтвердили 19 856 случаев инфицирования (2 200 поправились) и 860 летальных случаев

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Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Потери Новости Франции
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