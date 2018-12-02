Французский шик: чувственная Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии без нижнего белья

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которая является одной из самых эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса, снялась в чувственной фотосессии в роскошных образах на улицах французской столицы Парижа.

Новые фото Даша Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

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Украинская звезда организовала невероятную фотосессию в Париже в чувственных образах. Поклонники поражены новой фотосессией звезды, а кое-кто сравнил Астафьеву даже с Моникой Беллуччи.

"Мечты сбываются", - коротко прокомментировала снимки Дарья.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

К слову, ранее певица позировала в объективе популярного украинского фотографа Сони Плакидюк.

Сначала Даша предстала топлесс в романтическом образе. 33-летняя звезда продемонстрировала нюдовый макияж и блестящую кожу. Грудь артистка прикрывает руками.

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
​Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Далее Астафьева позирует в невероятной бело-розовом длинном платье, которое от искусственных потоков воздуха создает интересные силуэты вокруг героини.

Даша Астаф'єва
​Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
​Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

даша астафєва
Даша Астафьева / Instagram @da_astafieva

Теги: LifeStyle Музыка Дария Астафьева Эротика
Источник: 24 канал
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